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Birden fazla oy kullanan kadın İzmir'de gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, birden fazla kez oy kullandığını gösteren fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Şengül E. hakkında soruşturma başlatıldığını ve kadının bu kapsamda İzmir'de gözaltına alındığını açıkladı.

Birden fazla oy kullanan kadın İzmirde gözaltına alındı

20 Haziran 2018 10:56

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kendisine ait sosyal medya hesabından birden fazla kez oy kullanırken çektirdiği fotoğrafları paylaşan kadın hakkında açıklama yaptı. Söz konusu fotoğrafların paylaşılmasıyla mükerrer oy kullanıldığı intibaı oluşturulduğu ve kamuoyunda vatandaşların yoğun tepkisine neden olduğu belirtilen açıklamada, "Belçika'da yaşadığı bildirilen Şengül E. isimli şahıs hakkında Yüksek Seçim Kurulunun Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına hitaben yapmış olduğu 'ilgilinin çift kimlik taşıyıp taşımadığının araştırılması istemli' suç duyurusu üzerine Başsavcılığımız tarafından 298 sayılı Kanun'a muhalefet/resmi evrakta sahtecilik suçlarından soruşturma başlatılarak, şüpheli şahıs hakkında gözaltı kararı verilmekle yürütülen çalışmalar neticesinde şüpheli şahıs İzmir Selçuk'ta gözaltına alınmıştır" denildi.  

Abdullah Sarica
 

 

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