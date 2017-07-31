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Birecik’e can suyu verecek proje bitme aşamasında

Şanlıurfa fıstığının yüzde 46’sını üreten Birecik ilçesinde, fıstık ağaçlarını susuzluktan kurtaracak Hobap Projesi (Altınova Pompaj Sulama Suyu) tamamlanma aşamasına geldi.

Birecike can suyu verecek proje bitme aşamasında

31 Temmuz 2017 11:24

Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı, yöre ekonomisi için büyük önem taşıyan fıstık ağaçlarının son yıllarda zaman zaman yaşanan kuraklık nedeniyle verimden düşmesine neden olan susuzluk sorununun çözüme kavuşturulmasında sona gelindiğini müjdeledi. Yörenin en önemli geçim kaynağı olan fıstık ağaçları için büyük önem arz eden proje için yıllardır mücadele verdiklerini anımsatan Pınarbaşı, “Türkiye’de üretilen fıstığın yüzde 57’si Şanlıurfa’da yetiştiriliyor. Şanlıurfa fıstığı üretiminin yüzde 46’sı ise Birecik sınırlarında yer alıyor. Bir başka ifadeyle, Şanlıurfa’daki toplam 18 milyon fıstık ağacının 7 milyon adeti Birecik’te bulunuyor. İlçemizde binlerce kişi de doğrudan ya da dolaylı olarak fıstıktan geçimini sağlıyor. Bu nedenle, fıstık ağaçlarının sulanması yöre ekonomimiz için hayatı bir önem taşıyordu. Şükürler olsun ki bu sorunu da rafa kaldırmaya hazırlanıyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Fıstık ağaçlarının artık güneşten yandı, kurudu söylemlerinin efsane olacağını belirten Başkan Pınarbaşı, sorunun çözümünde büyük katkı sunan tüm yetkililere Birecik halkı adına teşekkür ettiğini sözlerine ekledi. 


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