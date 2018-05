Birevim, toplu tapu teslim töreninde 100 aileye tapularını teslim etti

Türkiye’nin her bölgesindeki insanlara ulaşma hedefiyle çalışan Birevim, geçtiğimiz günlerde 850 kişinin katılımıyla toplu tapu teslim töreni gerçekleştirdi. Toplu tapu teslim töreninde Birevim, 100 aileye tapularını teslim etti. Sürdürülebilir büyüme hedefi doğrultunda bugün; 7 bölgedeki 36 şubesiyle müşterilerine ulaşan Birevim, bu yılın sonunda toplam 15 binin üzerinde yeni müşteri hedefledi. Şu an toplam 36 şubesi olan Birevim, bu yılın sonuna kadar 60 şubeye ulaşma hedefiyle çalışıyor.

“Yıl sonunda her ay 400 aileyi ev sahibi yapmak istiyoruz”

Törende tasarrufa dayalı, özgün yöntemlerle, faiz ya da başka farklar ödetmeden insanları ev ve araba sahibi yaptıklarının altını çizen Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi, “850 civarı ailemizi burada ağırlıyoruz. Bu aileler arasından 100 ailemize evinin teslimatını gerçekleştiriyoruz. Böylesi büyük toplu teslim törenlerini farklı illerde her ay düzenli olarak tekrar edeceğiz. Bir yönüyle bu programlar vesilesiyle tapusunu teslim alan ailelerimizin yaşadığı mutluluğa ortak oluyoruz, onlarla daha yakından tanışma fırsatı elde ediyoruz. Şu an itibariyle aylık ortalama 250’nin üzerinde teslimat gerçekleştiriyoruz. Her ay bin 300’ün üzerinde de yeni müşterimiz oluyor. Bu yılın sonunda aylık ortalama 2 bin yeni müşterimiz olmasını bekliyoruz. Yine aynı şekilde bu yılın sonunda teslim adetlerimiz her ay ortalama 400 civarında olacak” dedi.