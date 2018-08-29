Birevim’den milli ekonomiye artı destek

Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi, son dönemde yaşanan ekonomik saldırıların yerli tasarruf modellerine olan ihtiyacı fazlasıyla artırdığını söyledi. Çiftçi, yerli ve milli tasarruf modeli kullanılarak başarılı sonuçlar elde edileceğini belirterek, güçlü Türkiye’nin tasarrufa yönelerek bu süreçlerden daha da güçlenerek çıkacağını söyledi. Çiftçi, “Bu bakış açısıyla Eylül ayında milli ekonomiye artı destek kampanyası 1T4G’yi hayata geçirdik. Bu kampanyayla bireyler birlikte tasarruf yaparak ev ve araba başta olmak üzere ihtiyaçlarını kolaylıkla giderecekler” dedi.

Bu yeni kampanya ile insanımıza tasarruf alışkanlığı kazandırmak istediklerini belirten Çiftçi, “1T ile insanımıza birlikte tasarruf yapma alışkanlığı kazandırmak istiyoruz, 4G ise birlikte tasarruf yaparak elde edeceğimiz sonuçları gösteriyor. Güçlü birey, güçlü aile, güçlü ekonomi ve güçlü ülke. Tasarruf alışkanlığının diğerlerinin gerçekleşmesinde çok önemli olduğunu vurgulayan Çiftçi, bu yeni kampanyanın milli ekonomimize de artı güç katacağını düşünüyoruz” diye konuştu.

Türkiye'nin ekonomik anlamda bir saldırıya uğramış olsa da güçlü Türkiye’nin bu saldırıların üstesinden geleceğinin altını çizen Çiftçi, “Bu ülkenin her vatandaşının bu bilinçle hareket etmesi gereğine inanıyoruz. Biz de Birevim olarak üzerimize düşeni yapacağız. Yeni bir aya başlarken yepyeni kampanyalarla ülkemizin ekonomisine artı güç katıyoruz. ‘1T4G ile Milli Ekonomiye Artı Güç’ isimli kampanyamız, ülkemizi tasarrufa yönlendirecek nitelikte. İnsanımız ev ve araba gibi asli ihtiyaçlarını birlikte tasarruf yaparak gidersin ekonomimize güç katsın istiyoruz. 4G bizim için Güçlü birey, güçlü aile, güçlü ekonomi ve güçlü ülke anlamına geliyor. 1T ise, insanımıza birlikte tasarruf alışkanlığı kazandırma anlamı taşıyor. Bu mükemmel kampanyamızla milli ekonomimize artı güç katıyoruz. İnşallah tasarruflarımızla güçlenerek büyüyeceğiz. Güçlü bireyler güçlü aileler olacağız. Birlikte tasarruf ile ülkemiz güçlenecek” ifadelerini kullandı.