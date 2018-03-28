Birevim’e uluslararası alandan 4 ödül birden

Uluslararası standartlarda dünyanın pek çok ülkesinden başarılı kuruluşların yarıştığı, 2002 yılından bu yana verilen ve dünyanın en saygın iş ödülleri arasında yer alan Stevie Ödülleri, geçtiğimiz günlerde Las Vegas’ta gerçekleşti. 2018 Stevie Ödüllerine 60 ülkeden 2500'den fazla başvuru yapıldı. Stevie ödüllerinin görkemli gala gecesinde ödüller sahiplerini bulurken, Birevim iki altın, bir gümüş ve bir de bronz ödüle layık görüldü. Birevim; yılın satış ayrıcalığı ve yılın pazarlama programı kategorilerinde altın ödüle layık görülürken, başarılı müşteri hizmetleri kategorisinde gümüş ödüle, yılın inovasyonu kategorisinde de bronz ödüle layık görüldü.

Birevim’in 2017 yılında aldığı altın kalite ödülünün yanında, bu dört yeni ödülle birlikte kalitesini, başarısını ve yenilikçi bakış açısını bir kez daha tescillediğini aktaran Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi, başarıların karşılığını almaktan duydukları mutluluğu dile getirdi.

Bu ödülleri tüm Birevim çalışanları adına aldığını söyleyen Çiftçi, "Birevim çalışanlarına ve müşterilerimize gönülden teşekkürlerimizi sunuyoruz. Biz, orta ve dar gelirli vatandaşların ev sahibi olması için çalışıyoruz. Ve bunun için oldukça mutluyuz. Türkiye’nin her bölgesinde olmaya gayret ediyoruz. Bulunduğumuz bölgenin dinamiklerine göre strateji beliyorlar, oradaki vatandaşlarında küçük taksitlerde ev sahibi olmaları için çalışıyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki, günümüzde kredi çekerek ev almak pek mümkün değil. Çektiğiniz kredi tutarı kadar faiz ödemek zorunda kalıyorsunuz. Bu bilinçle de Birevim olarak gelir gruplarına göre ödeme planı oluşturuyor, orta ve dar gelirli vatandaşların ev sahibi olmasının yolunu açıyoruz" dedi.