Edinilen bilgiye göre, olay, Yüreğir ilçesine bağlı Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde 20 Ekim Perşembe günü akşam meydana geldi. İddiaya göre, 2 yıl önce evlenen ve çocuğu olmayan Birgül Akpınar'ı (39), eşi akşam eve geldiğinde yatak odasında iple asılı halde buldu. Kocanın çığlıklarını duyan komşuları eve gelince hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Eve gelen sağlık ekipleri genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Birgül Akpınar, herhangi bir not bırakmadığı için intiharının sebebi anlaşılamadı. Yapılan incelemenin ardından cenaze otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Burada yapılan otopsinin ardından Akpınar'ın cenazesi toprağa verildi.

Biergül Akpınar, eşinin işinin olmadığını, kendisinin de önceleri işsiz olduğunu, bir süre sonra bir otelde 2 yıl önce bulaşıkçı olarak işe başladığını, çalışmaya başladıktan birkaç ay sonra tacize uğramaya başladığını ileri sürerek, "Çalışmaya başladıktan 4 hafta sonra otelin mutfağında çalışan M.P. usta sözlü tacizlere başladı. 2 yıllık evliyim ve 2 sene boyunca çocuğumuz olmadı. Bunu öğrenen M.P. daha sonra bunu tacizine malzeme yaptı. Bana, 'senin çocuğun olmuyor, benimle birlikte ol çocuğun olur' dedi. Bunun üzerine 'senin konuştuğun laftan haberin var mı? Defol' dedim. 'İstiyorsan şikayet et' dedi. İşe ihtiyacım olduğu için söyleyemeyeceğimi biliyordu. Asgari ücretle kiramı, kredi kartlarını ödüyordum ve çıktığım an bittiğim andır. Benden uzak durması gerektiğini söyledim. 2 gün sonra bana yine 'çok güzelsin, seninle birlikte olmak istiyorum, çocuk sahibi olacaksın işte' gibi cümleler kullanmaya başladı. Bu sözler 55 yaşındaki bir insana hiç yakışmaz. Onun da kız çocuğu var. İnsanları gerçekten tanıyamıyorum. Kimseye kötülük yapmadım" demişti.

"Tacizin şahitleri mahkemede arkasında durmadı"

Panik atak hastası olduğunu anlatan Birgül Akpınar, tartışmaların büyümesi üzerine otele polis geldiğini ve M.P.'den şikayetçi olduğunu dile getirdi. Olayın mahkemeye taşındıktan sonra 2 duruşmanın gerçekleştiğini ve şahidi olan 2 kişinin daha sonra kendisinin arkasında durmadığını ifade eden Birgül Akpınar, davayı kaybettiğini vurgulamıştı.

Mahkeme kararına itiraz ederek temyize gittiğinin ve tacizcinin cezalandırılmasını istediğinin altını çizen Birgül Akpınar, daha sonra otel müdürünün “Bu olayı sessizce halletmeliydin” dedikten sonra kendisini işten çıkarttığını ileri sürdü. Akpınar, “Arkadaşlarım düzgün bir şahitlik yapmadı. Kimsenin namusuna, karısına, kızına göz dikilmesin istedim. Tek dileğim oydu. Ama mahkemede 2 şahit diğer insandan yana oldu. Yemin etmelerine rağmen hakimin gözünün içine baka baka yalan söylediler. Gerçekten bir insan yemin ederek nasıl yalan söylüyor onu da bilmiyorum” demişti.

Tacizle suçlanan M.P. ise mahkemenin kendisini akladığını, suçlamaların iftira olduğunu söyledi.

Nuri Pir