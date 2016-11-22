UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. hafta maçında Beşiktaş yarın saat 20.45’te Portekiz ekibi Benfica’yı konuk edecek. Önemli karşılaşma öncesi bugün düzenlenen basın toplantısında Oğuzhan Özyakup, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Genç orta saha, "Benfica karşısında iddialıyız. Evimizde ne kadar güçlü olduğumuzu tüm Avrupa’ya gösterdik. Hem ligde hem Avrupa’da maçlar oynuyoruz ve futbolcuların yoğun tempoya alışık olması lazım" diye konuştu.

"POZİSYONLARA GİRMEK DE İYİ BİR ŞEY"

Adanaspor ile oynanan maçta çok pozisyon kaçırdıklarının hatırlatılması üzerine Oğuzhan, "Şampiyonlar Ligi’nde bu tür Adanaspor maçından daha az pozisyon yakalarsınız. Ancak pozisyonlara girmek de iyi bir şey. Biz de çok gol atan bir takımız aslında ancak Adana’ya karşı Trabzonspor ile oynadığımız maçta da skoru artırma durumumuz vardı. Olmadı ama son vuruşlarda daha net olursak inşallah net skorlar da alırız" ifadelerini kullandı.

"ELİMDEN GELENİ YAPARIM"

Oğuzhan Özyakup, "Sahada en rahat hangi bölgede oynuyorsun?" şeklinde gelen soruya, "Benim rahat ettiğim pozisyon önemli ama takımımın nerede ihtiyacı varsa ben orada oynarım. Elimden geleni yaparım. Hocamız nerede görev verirse orada oynamaya çalışacağız" yanıtını verdi.

BEŞİKTAŞ VE REAL MADRID

Hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi’nde namağlup yollarına devam etmeleriyle alakalı yetenekli orta saha, "Bu takım adına öz güven açısından iyi bir şey. Galiba hem Şampiyonlar Ligi’nde hem de ligde kaybetmeyen iki takım var. Biri Beşiktaş diğeri Real Madrid. Ne kadar iyi bir takım olduğumuzu gösterdik. Özellikle evimizde taraftarımızla birlikte ne kadar güçlü olduğumuzu herkes biliyor. Bizim için şu an en önemlisi Benfica maçı ve bu maça hem takım hem de camia olarak hazırız. İnşallah güzel bir skorla maçın sonunda mutlu ayrılırız" dedi.

Desibel rekorunu kırdıklarını hatırlatan Oğuzhan, yarın da işitme engelliler adına sessizlik rekorunu taraftarlarla birlikte kıracaklarını söyledi.