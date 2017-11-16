Diğer
Kategoriler

Biri gözetledi, ikisi açmaya çalıştı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir iş yerini soymak isteyen 3 hırsızdan biri gözcülük yaparken, diğer ikisi kilitleri açmaya çalıştı.

Biri gözetledi, ikisi açmaya çalıştı

16 Kasım 2017 09:23
Biri gözetledi, ikisi açmaya çalıştı - Tıkla İzle

Olay, gece saatlerinde Camikebir Mahallesi'nde yaşandı. Gece geç saatlerde Cudi Paşa Caddesi'nde Aydın Şüküroğlu'na ait marketi soymak isteyen üç kişi, kayıtta olan güvenlik kamerasının açısına girdi. Şahıslardan biri yolun karşısına geçerek gözetleme yaparken, diğer iki kişi ise marketin kepenk kilitlerini açmaya çalıştı.
Yüzlerinde maske olduğu görülen hırsızlık şüphelileri iş yerini açmak için uğraşırken, güvenlik kameraları o anları saniye saniye kaydetti. Caddeden geçen bir otomobili fark eden hırsızlar, hızla iş yerinin önünden uzaklaştı. Ara sokakta bir süre bekleyen şahıslar, caddenin boş olduğuna emin olduktan sonra tekrar geri dönerek iş yerinin kepenklerini açmaya çalıştı.

Bir ara yer değiştirdikleri görülen hırsızlar daha sonra kilitleri kırmak için çevrede malzeme aradı. Yaşlarının 15 ila 18 arasında olduğunu düşünülen hırsızlar, sesleri duyan iş yerinin üst kat komşusunun bağırmasıyla olay yerinden hızla kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polislerin iş yerinin kepenklerini kontrol ettikleri görülürken kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. 

Cuma Sarı

Etiketler: şanlıurfa

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 18°C

  • Ankara

    Ankara 18°C

  • İzmir

    İzmir 23°C

  • Bursa

    Bursa 21°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç