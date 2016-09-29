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Biri hamile 3 Gürcü organizatör tutuklanarak cezaevine gönderildi

Bodrum'da 62 göçmeni yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Kos Adasına geçirmek isteyen biri 5 aylık hamile 3 gürcü organizatör çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Biri hamile 3 Gürcü organizatör tutuklanarak cezaevine gönderildi

29 Eylül 2016 07:26

Geçtiğimiz gün, Torba Koyu'ndan 18 metrelik tekneye bindirilen Pakistan ve Afganistan uyruklu 62 göçmen Güllük Körfezinde sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalanmıştı. Teknede kaçaklar arasında bulunan biri beş aylık hamile toplam 3 Gürcistan uyruklu organizatör de gözaltına alınmıştı. Yürütülen soruşturma kapsamında, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edilen 62 göçmen işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Gürcistan uyruklu 3 organizatör ise Bodrum KOM ekipleri tarafından öğlen saatlerinde adli makamlara sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan 5 aylık hamile Tinatin G., Gela Z. Ve Giorgi L. tutuklanarak cezaevine gönderildi.  

Eren Ayhan

Etiketler: 3 Gürcü organizatör, Bodrum, göçmen


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