Geçtiğimiz gün, Torba Koyu'ndan 18 metrelik tekneye bindirilen Pakistan ve Afganistan uyruklu 62 göçmen Güllük Körfezinde sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalanmıştı. Teknede kaçaklar arasında bulunan biri beş aylık hamile toplam 3 Gürcistan uyruklu organizatör de gözaltına alınmıştı. Yürütülen soruşturma kapsamında, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edilen 62 göçmen işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Gürcistan uyruklu 3 organizatör ise Bodrum KOM ekipleri tarafından öğlen saatlerinde adli makamlara sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan 5 aylık hamile Tinatin G., Gela Z. Ve Giorgi L. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eren Ayhan