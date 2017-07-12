Diğer
Kategoriler

Biri hamile üç kadını park yüzünden sokak ortasında dövdüler

İzmir Buca'da iddiaya göre üç erkek, biri 7 aylık hamile üç kadını park kavgası nedeniyle sokak ortasında dövdü. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda darp edilen 7 aylık hamile kadının kafatasında 4 santimetrelik ödem, kol ve bacaklarında da morluklar oluştu.

Biri hamile üç kadını park yüzünden sokak ortasında dövdüler

12 Temmuz 2017 18:41
Biri hamile üç kadını park yüzünden sokak ortasında dövdüler - Tıkla İzle

Şoke eden olay, İzmir'in Buca ilçesi Güven Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 37 yaşındaki 7 aylık hamile Ergül Yardımcı Ölekli, geçen salı saat 22.30 sularında komşusunun bahçesine çay içmeye indi. Kaldırım sınırına park eden bir araç nedeniyle geçişin zorlandığını düşünen Ergül Yardımcı Ölekli ve iki kadın komşusu, araç sahibi kadına aracı çekmesini rica etti. Araç sahibi kadının "Babanızın yeri mi" sözleri üzerine tartışma çıktı. Tartışmaya araç sahibi kadının eşi, erkek kardeşi ve onların bir arkadaşı da dahil oldu. Kavgada iddiaya göre üç erkek, bahçedeki üç kadını dövdü. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda kafatasında 4 santimetrelik ödem, kol ve bacaklarında da morluklar oluşan hamile Ergül Yardımcı Ölekli, hastaneden darp raporu aldı. Olayın ardından iki taraf da birbirlerinden şikayetçi oldu.
Yaşananları anlatan Ergül Yardımcı Ölekli, "60 yaşındaki kadını duvara ittiler. Kadın zaten duvara çarptı. Onun kızını da saçından ağır hareketlerle tutup yere sürüklediler. Ben araya girince bir tanesi beni itip karnıma tekme attı. Ne olduğunu anlayamadım, gözümü hastanede açtım" dedi.

"Üç kadını sokak ortasında dövdüler"
Olayın ardından şahıslar hakkında şikayetçi olduğunu ancak darp edenlerin de kendisinden şikayetçi olduğunu belirten Ölekli, "Akşam saatlerinde komşumuzun bahçesine çay içmeye inmiştim. Kapının önünde park halinde araba vardı. Araba başka bir komşumuza aitmiş, sonradan öğrendik. Sonra arabanın sahibi kadın komşuyu görünce geçiş alanı bırakmasını rica ettik. Bize, ‘Babanızın yer mi’ dedi. Önce bir ağız dalaşı oldu. Daha sonra kadının eşi, erkek kardeşi ve eşinin bir arkadaşı gelerek 60 yaşındaki komşumu ve onun 22 yaşındaki kızını tartakladı. Ben araya girince beni de darp ettiler. Üç erkek, üç kadını sokak ortasında dövdü. Aracın sahibi kadın da 4 aylık hamile ama kenarda durdu, hiçbir şey yapmadı" diye konuştu.

"Raporum çıkmadan salıverilmişler"
Hastaneden darp raporu alan hamile kadın, şunları söyledi:
"Kafatasımda 4 santimetrelik ödem var ama hamile olduğum için film çekilemedi. 48 saat içerisinde herhangi bir sorun olursa müdahale edilecek. Kolumda ve bacağımda morluklar var. Çok şükür çocuğumun sağlığı iyi. Bir kadına şiddet ne demek. 12 yaşında bir kızım var. O mahallede 6 senedir oturuyorum. Şuanda kafamda ne olduğunu bilmiyorum. Belki yarın sorun yaşayacağım, belki çocuğum doğduktan sonra bir problem olacak. Her gün yüz yüze baktığımız insanlar. 'Acaba çocuğuma bir şey yaparlar mı?' diye düşüneceğim. Çünkü gözleri kör olmuş vaziyettelerdi. Karakola gittik ve şikayetçi olduk ama bu adamlar serbest. Daha hastane raporum çıkmadan adamlar salıverilmiş."

"Hem darp edip hem eşimden şikayetçi olmuşlar"
Olay sırasında şehir dışında olduğunu kaydeden Ergül Yardımcı Ölekli'nin eşi Barış Ölekli ise, "Üç tane adam şehrin göbeğinde biri 7 aylık hamile üç kadını evire çevire dövüyor, eşimin raporu çıkmadan salıveriliyorlar. Eşim can havli ile adamın boynunu tırnakla çizince bir de üstüne onlar eşimden şikayetçi olmuş. Biz bu olayın davacısı olacağız. Haklarında suç duyurusunda bulunacağız" diyerek duruma tepki gösterdi.

Ceren Atmaca - Halil Karahan 

 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 32°C

  • Ankara

    Ankara 34°C

  • İzmir

    İzmir 37°C

  • Bursa

    Bursa 34°C

  • Trabzon

    Trabzon 26°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!