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Biri kadın 2 kişi evde başından vurulmuş halde bulundu

Antalya'nın Serik ilçesinde biri kadın iki kişi kaldıkları evde başlarına ateş edilerek öldürülmüş halde bulundu.

Biri kadın 2 kişi evde başından vurulmuş halde bulundu

17 Aralık 2016 09:55

Edinilen bilgiye göre, Serik'in Yukarı Kocayatak Mahallesi'nde Önder T.'nin evinden silah sesi geldiğini duyan vatandaşlar jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen jandarma, Önder T.'nin eşi 23 yaşındaki Gamze T. ile evde bulunan 54 yaşındaki Rüşti L.'nin başına tabancayla birer el ateş edilerek öldürülmüş halde buldu. Jandarmanın geniş güvenlik önlemi alındığı evde savcı inceleme yaptı.

Olaydan sonra motosikletiyle evden kaçtığı ileri sürülen Önder T.'nin 500 metre sonra düşerek ayağından yaralandığı ve mahalledekiler tarafından Serik Devlet Hastanesine götürüldüğü bilgisine ulaşan jandarma hastaneye gitti. Burada motosikletten düştüğü için hastaneye geldiğini söyleyen Önder T., jandarma tarafından gözaltına alındı.

İnceleme sonrası Gamze T. ve Rüşti L. cesetleri otopsi için Antalya Adli Tıp Morguna kaldırıldı. 

Sedat Temel

Etiketler: antalya


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