Biri mavi kategoride 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen özel birlik operasyonunda terör örgütü PKK'nın bölgedeki en azılı teröristlerinden olan ve bölgedeki birçok eylemin faili olarak aranan sözde Amed eyalet sorumlusu Murat Üçer ile örgütün sözde bölge sorumlusu Veli Taşkıran'ın da aralarında bulunduğu 4 teröristi silahları ile birlikte etkisiz hale getirdi. Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, düzenlediği bir basın toplantısı ile operasyonun detaylarını paylaştı.

"Duyarlı bir vatandaşın ihbarı ile operasyon başlatıldı"

Vali Hasan Basri Güzeloğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Demir ve İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan ile birlikte valilik binasında basın toplantısı yaparak operasyon bilgilerini paylaştı. Vali Güzeloğlu, "Bu akşam sizlere terörle mücadele alanında güvenlik kuvvetlerimizin gerçekleştirdiği başarılı bir operasyonu, süren mücadelemizin elde ettiği önemli bir sonucu paylaşmak üzere buradayız. Bu akşam ilimiz Lice ilçesi Dernek köyü Çalıbükü mezrasından duyarlı bir vatandaşımızın İl Jandarma Komutanlığına yaptığı ihbara istinaden 1 Şubat 2018 Perşembe günü 19.30’dan itibaren icrasına başlanan özel birlik operasyonu esnasında saat 20.28 sıralarında saklandıkları meskenden çıkarak 21 AP 476 plakalı araçla operasyon bölgesinden kaçmaya çalışan teröristlerle Diyarbakır Bingöl karayolu 76. kilometresinde sağlanan temas sonrasında İçişleri Bakanlığı mavi renkli arananlar listesinde yer alan Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) sözde Amed eyalet sorumlusu Murat Üçer, örgütün sözde bölge sorumlusu Veli Taşkıran’ın da içerisinde bulunduğu 4 terörist, 1 adet M16 piyade tüfeği, 2 adet Kaleşnikof, 2 adet el bombası, 5 adet dolu M16 şarjörü, 6 adet dolu Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, bir adet tabanca ve örgütsel dokümanla birlikte anılan araç içerisinde ölü olarak ele geçirilmişlerdir" dedi.

Operasyonda 1 jandarma personel yaralandı

Vali Güzeloğlu, etkisiz hale getirilen BTÖ sözde Amed eyalet sorumlusu Murat Uçar'ın bölgede birçok hain eylemin sorumlusu olduğunu söyledi. Güzeloğlu, "Teröristlerle sağlanan temas esnasında 1 jandarma personelimiz hafif şekilde yaralanmış, olay yerinde yapılan müdahale sonrasında hastaneye sevk edilmiş, durumu iyiye gitmektedir" diye konuştu.

"Kaymakam Safitürk ve birçok saldırının talimatını veren terörist"

Diyarbakır Valisi Güzeloğlu, PKK'nın sözde Amed eyalet sorumlusu Murat Üçer'in Mardin'in Derik İlçe Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk ve birçok olayın talimatını veren kişi olduğunu söyledi. Operasyonun devamında 7 kadın, 6 erkek şahsın gözaltına alındığını belirten Vali Güzeloğlu açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Ele geçen örgütün sözde Amed eyalet sorumlusu Murat Üçer birçok hain eylemin devletin ve milletin birlik ve beraberliğini yok etmek isteyen ve bu anlamda gerçekleştirilen birçok ihanetin planlayıcısıdır. 2016 yılı içerisinde Mardin Derik Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk’ün şehit edilmesi, Dicle Ak Parti İlçe Başkanı Deryan Akterin 11 Ekim 2016 tarihinde şehit edilmesi, 2016 yılı içerisinde Elazığ ilinde düzenlenen bombalı saldırı talimatı sonucunda 3 şehit verilen olayın talimatını vermesi, 5 Ocak 2017 tarihinde Diyarbakır’da çevik kuvvet otobüsüne gerçekleştirilen ve 5 şehit verilen eylemin talimatını verdiği, yine 4 Kasım 2016 tarihinde Diyarbakır emniyet müdürlüğü ek hizmet binasına yapılan bombalı saldırıda 3 şehit ve 12 yaralı olayının talimatını verdiği, 24 Mart 2016 tarihinde Diyarbakır Bingöl karayolu üzerinde bulunan Mermer jandarma karakoluna gerçekleştirilen eylemin talimatını verdiği, Hani İlçe Jandarma Komutanlığına 11 Nisan 2016 tarihinde yapılan ve 2 şehit 47 yaralı verdiğimiz bombalı araç saldırısının talimatını verdiği, 2 şehit verdiğimiz Lice ilçesi Kayacık Jandarma Karakol Komutanlığına 19 Ekim 2008 tarihinde yapılan silahlı saldırı talimatı verdiği, Lice ilçesi Kıllıhane Tepe üs bölgesine 4 Ekim 2016 tarihinde yapılan ve 2 şehit 4 yaralı silahlı saldırısının talimatını verdiği, Diyarbakır ili merkez ve ilçelerine dönük 2016 yılı içerisinde gerçekleştirilen bombalı saldırı ve taciz talimatlarını verdiği, bu benzeri olayların hepsinin birinci dereceden asli faili olduğu tespit edilmiş ve bilinmektedir".

"Bu büyük devletin ve milletin kutlu yürüyüşünü hiçbir terör örgütü durduramayacaktır"

Konuşmasında şehit ailelerine verilen sözü tutmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Vali Güzeloğlu, şöyle devam etti: "Bugün bizler imanı ve yüreğiyle bu ülkenin bölünmez bütünlüğüne canlarıyla dik duruşlarıyla şehadete ererek en yüce makama erişmeleriyle gönlümüzde unutulmaz ve milletin zihninde hiçbir zaman unutulmaz iz bırakan şehitlerimizin de ailelerine verdiğimiz sözü tutmanın rahatlığı içerisindeyiz. Devlet olarak kararlılığımız açıktır, bütün teröristlerin alanda ve her boyutta etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecektir. Bugün gerçekleştirilen başarı milletiyle bütünleşmiş devletin her alandaki etkinliğinin çok açık bir kanıtıdır. Teröristlerle mücadelemiz her boyutta ve kesintisiz sürmektedir. Bu büyük milletin ve devletin kutlu yürüyüşünü hiçbir terör örgütü ve hiçbir ihanet şebekesi durduramayacaktır. Diyarbakır'da bugün gerçekleştirilen bu operasyon bunun çok açık kanıtı ve göstergesidir. Bu mücadelemizin kararlılıkla devam edeceğini her boyutta ve her alanda kesintisiz süreceğini sizlerle paylaşmak istiyorum. Bütün şehitlerimize ve en son Zeytin Dalı kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum".

Abdulkerim Kantarcıoğlu - Ejder Ediz Işık