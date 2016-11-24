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Birikim Okulları 21. yılında öğretmen ve çalışanlarını unutmadı

Birikim Okullarının geleneksel olarak düzenlediği Birikimli Yıllar Gecesinin 21. senesi birbirinden keyifli sürprizlerle geçti.

Birikim Okulları 21. yılında öğretmen ve çalışanlarını unutmadı

24 Kasım 2016 11:00

Açılış konuşmasını yapan Birikim Okulları Genel Müdürü Yusuf Yalçın, insanın hayatında birçok şeyi değiştirebilecek güce sahip olduğunu vurgulayarak “Yeter ki bu güce inansın.” dedi. “Biz Birikim ailesine inanıyoruz” diyen Genel Müdür Yusuf Yalçın, Birikim Okullarının geçmişten bugüne gelen başarılarını anlatarak yapılan güzel çalışmalar hakkında bilgi verdi. Yalçın, “Birikim ailesinde olmanın mutluluğu yüreklerde bir kez daha hissedildi.” diye konuştu.

Geceye eserleriyle renk katan sanatçı Aykut Kuşkaya, 15 Temmuz Şehitleri için sözlerini şair Nurullah Genç’in yazdığı yeni bestesini seslendirdi. Kuşkaya “Bayrağı Göğsünde tutan bizimdir. Dalalet onların vatan bizimdir” dizeleriyle izleyenlerin büyük beğenesini topladı. Ayrıca kum sanatı ile gecede görsel bir şölen sunan sanatçı Ramazan Yumrutepe de çalışmalarıyla dikkatleri üzerine çekti.

Birikim Okullarının öğretmenleri ve çalışanları için düzenlediği bu gecede kuruma emeği geçen 5., 10. ve 15. yıllarını dolduran öğretmenlerine plaketleri takdim edildi.
 

Etiketler: aykut kuşkaya, Birikim Okulları, Birikim Okulları Genel Müdürü Yusuf Yalçın


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