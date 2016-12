GAÜ Halkla İlişkiler ve Tanıtım Birimi'nden verilen bilgiye göre; "Birilerinin Hayatını Kurtarabilirsin" sloganı ile, kamuya açık olarak planlaması yapılan kan bağışı organizasyonu; ilgili tarihlerde, Girne Merkez Kampüs Yerleşkesi içerisinde yer alan 'Sağlık Merkezi"nde, 10.00-14.00 saatleri arasında sürdürülecek.

Yapılan bilgilendirmede; Türkçe ve İngilizce olarak, "Birilerinin Hayatını Kurtarabilirsin" - "You Can Help Save Someone's Life" imgeleri ile sloganlaştırılan ifadeler ile; "Bağışçı olmak isteyen bireyleri, GAÜ Sağlık Merkezi'ne davet ediyoruz." çağrısı da vurgulandı.