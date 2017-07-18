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Birinci dereceye yükselen hakim ve savcılar Resmi Gazetede yayımlandı

Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) kararı ile 15 hakim, 7 savcı, 7 idari mahkemesi başkanı ile 1 vergi mahkemesi başkanının birinci dereceye yükseltilmesi Resmi Gazete’de yayımlandı.

Birinci dereceye yükselen hakim ve savcılar Resmi Gazetede yayımlandı

18 Temmuz 2017 08:00

Kararda, birinci dereceye yükselmiş olup 30.04.2017 tarihi itibariyle birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi tutulacak olan adli yargı Hakim, Cumhuriyet başsavcısı ve savcıları ile idari yargı Hakimlerinin adlarını belirten liste Resmi Gazete’de yayımlandı. Nisan 2017 döneminde birinci dereceye yükselme incelemesine girecek olanların listeye dahil edilmediği ifade edildi. Birinci dereceye yükseldikleri ve sürelerini bitirdikleri halde bu listede adlarını göremeyenlerin yayım tarihinden itibaren bir ay içinde HSK'ya yazılı başvurmak sureti ile durumlarının incelenmesini isteyebileceği belirtildi.  

Musa Erdoğan


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