Birinci sınıf emekli emniyet müdürü evinde ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre, emekli olduktan sonra Bursa'da tek başına yaşayan 2 çocuk babası emekli birinci sınıf emniyet müdürü Metin Özkan'dan (55) haber alamayan yakınları polise haber verdi. Belirtilen adrese giden polis ekipleri kapıyı kimse açmayınca çilingir yardımıyla içeri girdi. Metin Özkan'ın hareketsiz yerde yattığını gören ekipler 112 acil servis ekiplerine haber verdi. Yapılan incelemede Özkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yapılan incelemelerin ardından Özkan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Burak Türker