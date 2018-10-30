İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Birinci sınıf emekli emniyet müdürü evinde ölü bulundu

Birinci sınıf emekli emniyet müdürü evinde ölü bulundu
Birinci sınıf emekli emniyet müdürü evinde ölü bulundu

Bursa’da yalnız yaşayan birinci sınıf emekli emniyet müdürü evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, emekli olduktan sonra Bursa'da tek başına yaşayan 2 çocuk babası emekli birinci sınıf emniyet müdürü Metin Özkan'dan (55) haber alamayan yakınları polise haber verdi. Belirtilen adrese giden polis ekipleri kapıyı kimse açmayınca çilingir yardımıyla içeri girdi. Metin Özkan'ın hareketsiz yerde yattığını gören ekipler 112 acil servis ekiplerine haber verdi. Yapılan incelemede Özkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. 

Yapılan incelemelerin ardından Özkan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumuna gönderildi.  

Burak Türker 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.