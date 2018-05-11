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Birinci Uluslararası Eğitimde Yeni Arayışlar Kongresi

Birinci Uluslararası Eğitimde Yeni Arayışlar Kongresi Marmara Üniversitesi Bağlarbaşı Yerleşkesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde başladı.

Birinci Uluslararası Eğitimde Yeni Arayışlar Kongresi

11 Mayıs 2018 16:55

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi ve Marmara Eğitim Gönüllüleri Derneği’nin iş birliği ile düzenlenen ve ana teması ‘Eğitimde Gelecek Öngörüleri’ olan Birinci Uluslararası Eğitimde Yeni Arayışlar Kongresi 11 Mayıs 2018 tarihinde Marmara Üniversitesi Bağlarbaşı Yerleşkesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde başladı. 

Uluslararası Eğitimde Yeni Arayışlar Kongresi gelişen ve değişen eğitim ihtiyaçlarını dikkate alarak bu değişime ayak uydurmayı kolaylaştırma, bu yönde oluşturulacak eğitim politikalarına zemin hazırlayacak nitelikli bilimsel çalışmaları bir araya getirme amacıyla başlatıldı. 

Kongre boyunca fen bilimlerinden matematiğe, coğrafyadan tarih, sosyal bilgiler ve Türkçe alanlarına kadar çeşitli sahalarda ortaya konan araştırmalar yanında okul öncesi eğitim, eğitim yönetimi, okuduğunu anlama becerileri, öğretmen adaylarının mesleğe yönelik algıları, özel yetenekli öğrenciler, sınıf yönetimi, yabancı dil öğretimi, farklı zekâ türleri gibi önemli konularda da yeni eğitim metot ve yöntemlerini, alternatif uygulama ve çözüm yollarını konu alan tebliğler sunuldu. Kongrenin sonunda eğitim dünyasında ortaya çıkan yenilik ve değişimlere kayıtsız kalınamayacağı, bunlara ayak uyduracak çalışmalarla eğitim politikalarını bu yönde geliştirmek gerektiği vurgulandı.  

 

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