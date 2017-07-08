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Birleşik Arap Emirlikleri Babul Mendeb’e askeri üs kurdu

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Bab El Mendep’deki Mayyun adasını Yemen hükümetinin bilgisi dışında askeri üsse çevirdi.

Birleşik Arap Emirlikleri Babul Mendebe askeri üs kurdu

08 Temmuz 2017 14:56

ABD, BAE’nin Mayon adasında inşa ettiği askeri üsse ait uydu fotoğraflarını Yemen Devlet Başkanı Abdurabbu Mansur Hadi'ye gönderdi. Resmi kaynaklar, uydu fotoğraflarında BAE’nin Babul Mendepteki Mayyun adasında inşa ettiği askeri üssün görüntülerinin bulunduğunu söyledi.

Yemen kaynakları, BAE’lerinin askeri üslerinin yalnızca Mayyun adasıyla sınırlı kalmadığı, Kızıldeniz’de Sokotra, Aden limanları, Mukalla, ve Moha’da da askeri üsler inşa ettiğini açıkladı. BAE’lerinin Suudi Arabistan'ın liderliğinde Husiler ve Eski Cumhurbaşkanı Ali Salih güçlerine karşı yürütülen savaştan istifade ederek Yemen sahili ve adalarını işgal etmek için kullandığı ileri sürüldü. Yemen halkının bu duruma şiddetle karşı çıktığı ifade edildi. Mayyun adası Bab-el Mendeb boğazının dünya deniz ticareti için hayati önem taşıdığı belirtildi. 

Muhammet Errumeym


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