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Birleşmiş Milletler Gazze için acil toplanıyor

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu (BMGK), Gazze sınırında İsrail'in yaptığı katliamlar nedeniyle önümüzdeki Çarşamba günü toplanacak.

Birleşmiş Milletler Gazze için acil toplanıyor

09 Haziran 2018 23:33

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Başkanı Miroslav Lajcak, BM Genel Kurulunun Arap ülkelerinin talebi üzerine Gazze Şeridi'nde durumu tartışmak için "acil toplanma" kararı aldığını açıkladı.

Öte yandan Filistin'in BM Büyükelçisi Riyad Mansur, Gazze Şeridi'nin doğu sınırında İsrail askerileri tarafından yapılan katliamları kınadı. Mansur, “Arap ülkeler temsilcileri ve İslam İşbirliği Teşkilatı, BM Genel Kurulu Başkanından Filistinli sivillere uluslararası koruma sağlamaya yönelik bir karar tasarısını görüşmek üzere acil bir oturum düzenlemesini istedi" dedi.  

Hamad Alnajjar
 

 

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