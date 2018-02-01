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Birleşmiş Milletler’den Suriye çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM), Rusya, İran ve Türkiye’yi Suriye’ye yapılan insani yardımlara müdahale etmemeleri çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletlerden Suriye çağrısı

01 Şubat 2018 20:17

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Direktörü Jan Egeland, Cenevre’deki yapılan üst düzey toplantılardan sonra yaptığı açıklamada, BM’nin insani yardım görevlilerinin son iki aydır Suriye’ye teslimat gerçekleştiremediğini ve Beşar Esad hükümetinin yardım konvoylarına onay vermediğini söyledi. “Bu, Suriye’de kolaylık sağlanmıyor” diyen Egeland, Esad’ın güçleriyle savaşan muhalif güçlerin de yardımlara engel oluşturarak insani yardımların durumunun 2015 yılından bu yana en kötü seviyede olmasına yol açtığını söyledi. Egeland, Rusya, Türkiye ve İran’a, “ateşkes” çağırısında bulunarak insani yardımların önünün açılması için gayret göstermeleri gerektiğini ileri sürerek “Şu anda Suriye’de hiçbir yere giremiyoruz” diye konuştu.

Bu hafta Rusya’nın Soçi kentinde Suriye konulu toplantı düzenlediğini belirten Egeland, bugüne kadar herhangi bir ilerleme kaydedilmediğini söyledi. Ancak yine de bu konuda umutlu olduklarını belirtti.

“Doğu Guta’da binlerce kişinin acil tıbbi yardıma ihtiyaç duyduğunu ve Şam’ın dışına çıkmak için bekleyen çaresiz insanların olduğunu biliyoruz” ifadelerini kullanan Egeland, acilen savaşın durması gerektiğini ve yardımların sahiplerine ulaşması gerektiğin söyledi.

Hasan Çelik 

 

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