Birliğinden firar eden asker AVM'de ki çalışanları esir aldı!

Gaziantep'te birliğinden firar eden asker, yanında götürdüğü G3 piyade tüfeği ile girdiği bir alış veriş merkezinde, mağaza çalışanlarını esir aldı. Er M.T adlı şahıs İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce ikna edilerek teslim alındı.

Valilikten firari askerle ilgili açıklama

Gaziantep Valiliği firar ederek alışveriş merkezine giren askerle ilgili açıklama yaptı.

Valilik açıklamasında, "22.10.2018 tarihinde saat 09:00'da birliğinden firar ederek silahıyla Şehitkâmil ilçemizdeki bir alışveriş merkezine giren Er M.T adlı şahıs, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce ikna edilerek teslim alınmıştır. Olayda herhangi bir rehin alma durumu söz konusu değildir. Can kaybı, yaralı veya hasar bulunmayan olayla ilgili tahkikat başlatılmıştır" denildi.