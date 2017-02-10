Olay, gece saatlerinde İzmit Tepeköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, özel halk otobüsünde sürücü olarak çalışan Bedri İpek ve Orhan Y., gece saatlerinde buluşarak alkol aldılar. Daha sonra iki arkadaş arasında çıkan tartışmada Bedri İpek otobüsten inerek aracın yanından uzaklaştı. Araç sürücüsü Orhan Y. ise bir süre sonra otobüsü çalıştırarak Kurtuluş bulvarı üzerinde ilerlemeye başladı. Bir süre ilerleyen Orhan Y., otobüsü ile bulvar üzerinde yürüyen arkadaşı Bedri İpek’e çarparak yaralanmasına neden oldu. Ağır yaralanan Bedri İpek, olay yerine gelen ambulans ile kaldırıldığı Umuttepe Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti. Arkadaşına çarparak ölümüne neden olan otobüs sürücüsü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.