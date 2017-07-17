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'Birlikte Bir Yıl Projesi' çocukların mutluluk kaynağı oldu

Mersin Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nün hazırladığı, "Birlikte Bir Yıl Projesi' kapsamında Mersin'in değişik bölgelerinden 50 erkek öğrenci yaz kampına gönderildi. Proje kapsamında 50 kız öğrenci de bir hafta sonra kampa gönderilecek.

Birlikte Bir Yıl Projesi çocukların mutluluk kaynağı oldu

17 Temmuz 2017 11:55

'Güvenli Hayat, Güvenli Gelecek' için Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamına alınarak kabul edilen 'Birlikte Bir Yıl Projesi' ile belirlenen ilköğretim öğrencileri Mersin'de gezdirilerek, değişik konularda eğitimler alacak. Daha çok ailesinin ekonomik anlamda tatile gönderemeyeceği, öksüz ve suça itilen çocuklardan 50 erkek öğrenci, bugün yaz kampına gönderildi. Sabah saatlerinde Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü önünde toplanan öğrencileri, polisler yolcu etti. Birçoğunun daha önce tatile gitmediği çocuklardan seçilen çocukların mutlulukları gözlerine yansıdı. Projeyle özellikle öksüz, suça itilen çocuklar yeniden topluma kazandırılacak. Bir hafta boyunca çocuklar gittikleri yerlerde 5 Milli Eğitim, 7'de Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nden gelen eğitimler tarafından eğitilecek. Ayrıca 5 poliste çocuklara genel asayiş, terör, madde bağımlılığı gibi konularda bilgi verecek. Proje kapsamında 50 kız öğrenci de bir hafta sonra kampa gönderilecek.

"Çocuklar bunu hayatları boyunca unutmayacaklar"

Öğrencileriyle birlikte kampa giden Çay Mahallesi Ortaokulu yetkilisi Ali Kocaman, "Mağdur çocukların yaşadığı bir bölgeden geliyoruz. Bir daha belki de böyle bir tatil imkanı bulamayacaklar. Hepsi çok mutlu. Veliler ve öğrenciler çok teşekkür ediyor. Allah devletimizden razı olsun. Çok güzel bir organizasyon. Bu tür organizasyonların devamını bekliyoruz. Çocuklar bu projeyi ilk duyduklarında çok heyecanlandı ve mutlu oldular. Gece uyuyamayan öğrencilerimiz oldu. Projeyi duyduklarından beri beni arıyorlar, ne zaman gidiyoruz diye sürekli soruyorlardı. Allah'ın izni ile bugün gidiyoruz. Harika bir organizasyon. Daha öncede katılmıştım. Çocukların hayatları boyunca bunu unutamayacaklarını biliyorum. Çok güzel bir organizasyon olacağına inanıyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.
Öğrenci Abdülkadir Yıldızhan ise "Çay Mahallesi Ortaokulunda okuyorum. Tatile gideceğimi duyduğumda çok sevindim. Orada yüzmek, oralarda gezmek, oraları görmek istiyorum. Daha önce hiç gitmemiştim tatile. Çok heyecanlıyım" ifadelerini kullandı. 

Koray Ünlü - Hüseyin Kar


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