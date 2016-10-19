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Birlikte yaşadığı adama sinirlendi 3’üncü kata çıkıp intihara teşebbüs etti

Eskişehir’de birlikte yaşadığı erkek arkadaşına sinirlenen 26 yaşındaki kadın bir apartmanın 3’üncü katına çıkarak intihara teşebbüs etti.

Birlikte yaşadığı adama sinirlendi 3üncü kata çıkıp intihara teşebbüs etti

19 Ekim 2016 14:42

Alınan bilgiye göre Serpil K., (26), birlikte yaşadığı erkek arkadaşı ile henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartıştı. Tartışma sonrasında erkek arkadaşı tarafından darp edildiği ileri sürülen Serpil K., bir süre sonra Kurtuluş mahallesinde bulunan boş apartmanın 3’üncü katına çıkarak intihara teşebbüs etti. Genç kadını çatıda gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yeri gelen itfaiye ekipleri, branda açarak Serpil K.’ın atlama ihtimaline karşı önlem aldı. Ardından polis ekipleri genç kadının dalgınlığından yararlanarak içeriye çekmeyi başardı. Serpil K., sağlık ekipleri tarafından sağlık kontrollerinin yapılması için Eskişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekiplerinin konuyla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi. 

Aydın Sarıoğlu - Kadir Çetin 
ESKİŞEHİR 

Etiketler: Birlikte yaşadığı adam


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