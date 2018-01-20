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Birlikte yaşadığı kadını ve arkadaşını yaraladı

Kahramanmaraş’ta bir kişi birlikte yaşadığı kadını ve arkadaşını av tüfeğiyle ateş ederek yaraladı.

Birlikte yaşadığı kadını ve arkadaşını yaraladı

20 Ocak 2018 14:08

Olay, Onikişubat ilçesi Süleyman Şah Mahallesi 9. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Ö. (47) ikametinde beraber yaşadığı Fatma B. (38) ve arkadaşı Meryem Ç. ile (38) bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa Ö. evinde bulunan av tüfeğiyle Fatma B. ile Meryem Ç.’ye ateş etti. Olay sonrası kaçan Mustafa Ö’nün yakalanması için çalışmalar sürerken, yaralı kadınlar Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Meryem Ç.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. 

Muhammet Özer

 

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