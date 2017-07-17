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Birol Güven: 'Havuç bizim karakterimiz, Furkan...'

Televizyonun fenomen işlerinden Çocuklar Duymasın'ın yeni kadrosunda Furkan Kızlay yer almayacak. Konuyla alakalı açıklama yapan Birol Güven, "Havuç bizim karakterimiz, Furkan'ın yolu açık olsun!" dedi.

Birol Güven: Havuç bizim karakterimiz, Furkan...

17 Temmuz 2017 17:08

23 Temmuz Pazar akşamı yeniden ekrana gelmeye hazırlanan televizyonun fenomen dizilerinden 'Çocuklar Duymasın'ın yeni kadrosunda geçtiğimiz dönem Survivor'da iz bırakan Furkan Kızılay yer almayacak. Genç oyuncu başka işlerde yer almak istediğini açıklayınca gözler birol güven'e çevrilmişti.

Dizinin yapımcısı Birol Güven, "Havuç bizim karakterimiz, Furkan başka işler yapmak istiyor, onun da bizim de yolumuz açık olsun!" dedi.

Yeni sezon 'Çocuklar Duymasın'da Havuç karakteri diziden çıkartılmayacak. Havuç'a başka bir oyuncu hayat verecek. Seksenler dizisinden Suzan Kardeş'ten sonra usta oyuncu Kemal Kuruçay da Çocuklar Duymasın'a dahil oldu. Başlangıç iki kişi ama Birol Güven Seksenler'den transfere açık kapı bırakıyor...

Ümit Buget - Milliyet gazetesi

GÜNÜN ÖZETİ

Etiketler: Birol Güven, çocuklar duymasın, Furkan Kızılay


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