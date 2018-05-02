Diğer
Kategoriler

Birol Önderoğlu: 'Dünya devleriyle çalışıyoruz'

Endüstriyel ambalaj sektörünün önemli şirketlerinden Benoplast’ın CEO'su Birol Önderoğlu, dünya devi firmalara üretim yaptıklarını söyledi.

Birol Önderoğlu: Dünya devleriyle çalışıyoruz

02 Mayıs 2018 13:26

Yalova merkezli kurulan ve dünyada 45’ten fazla ülkede önemli marka ve şirketle çalışan, endüstriyel ambalaj sektörünün önemli şirketlerinden Benoplast’ın CEO'su Birol Önderoğlu, müşterilerinin arasında Almanya, İngiltere, İspanya gibi ülkelerin olduğunu bunun yanı sıra Mercedes, Bentley, Toyota, Bosch gibi dev firmalara üretim yaptıklarını açıkladı. 

Müşteri portföyünde Almanya, İngiltere, İspanya gibi ülkelerin olduğunu belirten Birol Önderoğlu, "Bu ülkelerin, dünya lideri firmaları Mercedes, Bentley, Toyota, Bosch gibi dev firmalara üretim yapıyoruz. Benoplast'ın ürüne özel, çevreye duyarlı, güvenilir, içinde taşıdığı ürünü en iyi şekilde koruyan üretim stratejisiyle know-how'ını yeni pazarlara taşımayı hedeflemesi; bunun sonucunda da dünya devi isimler tarafından tercih ediliyor oluşu doğru hedeflerle doğru yolda ilerlediğimizin en önemli kanıtıdır. Gelişmekte olan ülkeler sınıfından gelişmiş ülkeler sınıfına çıkmak isteyen ülkemizin önünde bulunan engelleri daha hızlı aşmak adına yeni sivil anayasa çalışmalarını hızla tamamlaması ekonomi ve ülke geleceğimiz açısından yüksek önem arz etmektedir" diye konuştu.

350’ye yakın ürün 

Benoplast'ın plastik enjeksiyon kalıplama yöntemi üretimini gerçekleştirdiği ana ürün gruplarının, malzeme taşıma, saklama, istifleme ve depolamaya yönelik fonksiyonlu plastik kasa, konteyner ve plastik palet olmak üzere üçe ayrıldığını belirten Önderoğlu, "Türkiye ve dünya pazarındaki hedeflerimize 350'ye yakın ürün çeşidi ile ulaşmaya çalışıyoruz. Müşterilerimizin her geçen gün değişen ihtiyaçlarını önceden tespit ederek ergonomik, plastik sektörüne katkı sağlayacak, ürüne özel çözümler üretmeye özen gösteriyoruz. Ar-Ge, tasarım ve teknolojiye özellikle hassasiyet gösteriyoruz. Gıda, otomotiv, lojistik, elektronik, kimya, tekstil sektörleri başta olmak üzere sektör liderlerinin neredeyse tamamında ürünlerimiz kullanılıyor. Bu da hâkim ve yenilikçi kimliğimizi ön plana çıkarıyor" diye konuştu.

"15 ton plastiğin geri dönüşümü sağlandı" 

Çevre bilincine de büyük hassasiyet gösterdiklerini belirten Birol Önderoğlu, "Çevre duyarlılığının ürünü koruma ile başladığını biliyoruz. 2008'de Yalova'da Plastiko Geri Dönüşüm Tesisi'ni kurduk. 30 bin metrekare üzerine kurulu 5 bin metrekarelik tesislerimizde geri dönüşüm işlemine tabi tutulan plastik ürünler hammadde olarak kullanıma hazır hale getiriliyor. 2017'de 15 bin ton plastiğin geri dönüşümüne katkıda bulunduk" dedi.  

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 23°C

  • Ankara

    Ankara 28°C

  • İzmir

    İzmir 32°C

  • Bursa

    Bursa 27°C

  • Trabzon

    Trabzon 21°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç