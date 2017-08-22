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Birsen Bayar'dan insan hayatlarına 'Kapı Aralığı'

22 yıl eğitimci olarak görev yapan yazar Birsen Bayar'ın insan hayatını konu alan ve yirmi öyküden oluşan “Kapı Aralığı” isimli kitabı yayınlandı.

Birsen Bayardan insan hayatlarına Kapı Aralığı

22 Ağustos 2017 09:29

Birsen Bayar, öğretmen olması nedeniyle Türkiye’nin değişik yörelerinde çalıştığı zaman diliminde meydana gelen olayları kitap haline getirdi. Bayar, olayları bizzat yaşayan veya mağduru olan kişilerle kurduğu birebir iletişim sonucunda onlardan dinleyip, saklı kalmasını, üstünün örtülmesini engellemek ve okuyucunun olaylarda kendisini görmesini sağlamak maksadıyla öyküleştirip okuyucuyla buluşturdu.

Bayar, özellikle bayanların yaşadığı sorunları ön plana çıkardığı kitabında; "Kadın cinayetleri, kadın ve terk edilmişlik, kadın ve çocuklar, kadın-erkek ilişkilerini" işledi.

Kimi zaman düşündüren, kimi zaman hüzünlendiren, kimi zaman insanın kendini sorgulayıp, insan olduğunu hatırlatan; doğudan batıya, çalışandan çalışmayana herkesin hayatından kesitler, yaşanmış gerçek öyküler “Kapı Aralığı” isimli kitapta yer almakta. 

Etiketler: Birsen Bayar


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