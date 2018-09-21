Bisiklet hırsızı uykuda yakalandı

Edinilen bilgiye göre olay, Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sabaha karşı apartmana giren Bayram Şimşek (35), bisikleti çaldı. Daha sonra apartmandan dışarı çıkan Şimşek yan taraftaki apartmanın bahçesinde uyuyakaldı.

Sabah uyandığında bisikletinin yerinde olmadığını fark eden Can İ. polisi aradı. Olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, etrafta yaptığı aramada yan apartmanın bahçesinde uyuyan bir kişiyi gördü. Polis şahsı uyandırdığında, bisikleti çalan kişi Bayram Şimşek olduğunu tespit etti. Polisler güvenlik kamera kayıtlarından da hırsızlığı yapan kişinin Şimşek olduğunu saptadı.

Ekipler tarafından uyandırılarak gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.

Burada sorgulanan Bayram Şimşek, "5 yıldır işsizdim, aynı zamanda aile sorunlarım var. Kalacak yerim olmadığı için sokaklarda yaşıyorum. Güvenlik kamerasındaki kişi benim. Polisler beni apartman bahçesinde uyurken yakaladı. Uyku sersemliği ile ekiplere kardeşimin adını verdim" dedi.

Ayrıca polisler Şimşek'in Güzelyalı Mahallesi'nde de yine bir apartmandan bisiklet çaldığını saptadı.

İşlemleri tamamlanan Şimşek çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya

