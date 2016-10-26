Olay, 19 Eylül 2016 tarihinde Şehzadeler ilçesi 2. Anafartalar Mahallesi 1526 Sokak'ta bulunan Hünkarevleri Sitesi’nde meydana geldi. Saat 11.00 sıralarında sitenin yanına gelen ikisi bisikletli üç genç, site içerisinde bulunan bir bisikleti gözüne kestirdi. Bir süre çevreyi gözleyen gençlerden biri sitenin duvarından atlayarak, apartman girişinde bulunan bisikleti aldı. Site yanında bekleyen diğer arkadaşının yardımıyla bisikleti duvarın üzerinden atlatan genç, hiçbir şey olmamış gibi bisiklete binerek olay yerinden uzaklaştı. Bir süre sonra bisikletinin yerinde olmadığını fark eden Ü.Ö., Şehit Öztürk Polis Merkezi'ne giderek, hırsızlık olayını bildirdi. Sitenin güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri hırsızları kıskıvrak yakaladı. Çalınan bisiklet sahibine teslim edilirken, hırsızlık zanlısı adliyeye sevk edildi.

Önder Aydın