Edinilen bilgilere göre, Akyazı Ada Caddesi üzerinde mevkinde Akyazı’dan Adapazarı istikametine giden Ramazan Ö. (20) idaresindeki otomobil ile aynı istikamette giden Şerif O. İdaresindeki bisiklet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle bisiklet sürücüsü Şerif O. yere savrularak, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredeki vatandaşlar olay yerine hemen 112 Acil ekiplerini çağırdı. Olay yerine gelen 112 Acil müdahale ekipleri yaralı Şerif O.’ya ilk müdahaleyi yapmasının ardından Akyazı İlçe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına aldı. Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.