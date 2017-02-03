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Bisiklet topluluğundan Balkan turu

İnönü Üniversitesi Bisiklet Topluluğu üyeleri, Balkan topraklarında kalan Osmanlı dönemi eserlerini tanımak ve Türk köylerini ziyaret etmek için 6 Balkan ülkesinde pedal çevirecek.

Bisiklet topluluğundan Balkan turu

03 Şubat 2017 17:14


Balkan topraklarında yıllarca hüküm süren Osmanlı Devleti'nin bugüne kadar yaşayan eserlerini tanımak, Türk köylerini ziyaret edip aynı kanı taşıdıkları hemşehrileriyle gönül bağı kurmak için yola çıkacak olan topluluk üyeleri, Makedonya, Kosava, Arnavutluk, Karadağ, Sırbistan ve Bosna Hersek'i pedallarıyla dolaşacak. İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, bisikletçilerin Balkan ülkelerinde sadece üniversitelerini değil aynı zamanda Malatya ve Türkiye'yi de temsil edeceklerini söyledi. Aynı zamanda üniversitelerinde öğrenci olan topluluk üyelerinin seyahatleri sırasında dikkatli olmalarını isteyen Rektör Prof. Dr. Kızılay, öğrencilere hayırlı yolculuklar diledi. Rektör Prof. Dr. Kızılay, üniversite içerisinde bisiklet yolu yapacaklarını belirterek, "Kampüsle şehri bisiklet yoluyla bağlayacağız. Size çok iş düşüyor. Her yerde bunun çok gerekli olduğunu vurgulamanız lazım. Kampüs içerisini biz yaparız. Kampüs dışarısı için sizin bunun gerekli olduğunu her yerde vurgulamanız gerekiyor. Kampüsle şehri bisiklet yoluyla birbirine bağlamamız lazım" diye konuştu. İnönü Üniversitesi Bisiklet Topluluğu Başkanı Uğur Özdemir ise Sele Üstünde Yedi Bölge projesi kapsamında ilk kez uzun turlara başladıklarını kaydetti. Uluslararası bir faaliyette bulunduklarını ve Balkanlar'a gideceklerini kaydeden Özdemir, uçakla gidecekleri Makedonya'dan turun 6 Şubat'ta başlayacağını ve ortalama 30 gün süreceğini sözlerine ekledi. Düzenlenen etkinliğe İnönü Üniversitesi, Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Yeşilyurt Belediyesi'de destek verdi.
Topluluk üyelerini uğurlama törenine, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, İnönü Üniversitesi Genel Sekreteri Prof. Dr. Hakan Erkuş, İnönü Üniversitesi Rektör Danışmanı Doç. Dr. İlhan Erdem ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Ömer Çelik katıldı. 

Erdal Akbuğa

Etiketler: bisiklet topluluğu


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