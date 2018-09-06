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Bisiklet yarışlarının en prestijlisi nerede yapılıyor? (6 Eylül HADİ sorusu)

Bisiklet yarışlarının en prestijlisi nerede yapılıyor? (6 Eylül HADİ sorusu)
Bisiklet yarışlarının en prestijlisi nerede yapılıyor? (6 Eylül HADİ sorusu)

Bisiklet yarışlarının en prestijlisi nerede yapılıyor? (6 Eylül HADİ sorusu) Bu akşamki HADİ oyununun ipucusu verildi. Herkes şimdi HADİ ipucusunun cevabını bulmaya çalışıyor. Peki Bisiklet yarışlarının en prestijlisi nerede yapılıyor? İşte detaylar...

Bisiklet yarışlarının en prestijlisi nerede yapılıyor? (6 Eylül HADİ sorusu) Bu akşamki HADİ oyununun ipucusu verildi. Herkes şimdi HADİ ipucusunun cevabını bulmaya çalışıyor. Peki Bisiklet yarışlarının en prestijlisi nerede yapılıyor? İşte detaylar... 

Bisiklet yarışlarının en prestijlisi olarak bilinen Fransa Bisiklet Turu, Tour de France olarak da anılmaktadır. İlk yarışı 1903 yılında gerçekleştirilen tur, 1960'lı yılların ardından popülaritesini arttırmış ve uluslararası bir boyut kazanmıştır. Ona en prestijli bisiklet yarışı ünvanını kazandıran da bu dönemler olmuştur. Fransa Bisiklet Turunun kategorileri ise mayoların rengine göre belirlenir.

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