Bisikleti ile yola fırladı soluğu hastanede aldı

Kaza, Kültür mahallesi Mehmet Akif Caddesi ile Mazhar Osman sokağın kesiştiği yerde meydana geldi. Yusuf S. idaresindeki otomobil aniden yola fırlayan Suriyeli Muhammed’e çarptı. Çarpmanın etkisi ile yaralanan çocuğa ilk müdahale çevredeki vatandaşlardan gelirken ihbar edilmesi üzerine olay yerine 112 acil servis ekipleri ile emniyet ekipleri sevk edildi.

Yaralı çocuk polislerin ve sağlık ekiplerinin uzun süren ikna çabası sonrası ambulans ile Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildi.

Sürücü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Ali Osman Çatana

