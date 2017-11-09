Bisikletle birlikte otomobilin bagajına bindi

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Cinkaya Bulvarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, okuldan eve giderken bir kişinin trafikte seyreden otomobilin bagajına bisikletiyle bindiğini gören B.Y., o anları cep telefonuna kaydetti. B.Y., çektiği fotoğrafı "Denizli’de sıradan bir gün…" notuyla sosyal medya hesabından paylaşarak, şaşkınlığını dile getirdi. Fotoğrafa ise çok sayıda yorum geldi.

Fotoğrafta, bir gencin tehlikeye aldırış etmeden bisikletle birlikte otomobilin bagajına bindiği görülüyor.

Medeni Topaloğlu

