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Bisikletle birlikte otomobilin bagajına bindi

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde, bir vatandaşın bisiklet ile birlikte otomobilin bagajına binmesi görenleri hayrete düşürdü. Otomobilin fotoğrafını çeken vatandaşlar, sosyal medyada paylaşarak şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Bisikletle birlikte otomobilin bagajına bindi

09 Kasım 2017 15:35

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Cinkaya Bulvarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, okuldan eve giderken bir kişinin trafikte seyreden otomobilin bagajına bisikletiyle bindiğini gören B.Y., o anları cep telefonuna kaydetti. B.Y., çektiği fotoğrafı "Denizli’de sıradan bir gün…" notuyla sosyal medya hesabından paylaşarak, şaşkınlığını dile getirdi. Fotoğrafa ise çok sayıda yorum geldi.

Fotoğrafta, bir gencin tehlikeye aldırış etmeden bisikletle birlikte otomobilin bagajına bindiği görülüyor. 

Medeni Topaloğlu
 

Etiketler: Denizli

 

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