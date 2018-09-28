Bisikletli çocuğun yaralandığı feci kaza kamerada

Zahit Mahallesi Sokakta yolun karşısına bisikletle geçmeye çalışan V.K isimli çocuk 34 SJF 48 plakalı hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralandı. Feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Bahçeli Sokakta seyir halinde olan 34 SJF 48 plakalı hafif ticari araç, bisikleti ile kaldırımdan karşıya geçmekte olan V.K. (10)'ya çarptı. Çarpmanın etkisi ile yaralan çocuk olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza sonrası olay yerine gelen trafik ekipleri, yolu bir süreliğine tek şeritten kontrollü olarak sağladı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.