Bisikletli gencin tehlikeli yolculuğu kamerada

Pendik sahil yolunda geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde kaydedilen görüntüler yürekleri ağızlara getirdi. Bir araca tutunarak tehlikeli bir şekilde ilerleyen bisiklet sürücüsü kazaya davetiye çıkardı. Zaman zaman araçların 80 kilometre hıza yükseldiği trafikte bir araca tutunan bisikletli görenleri şaşkına çevirdi. Bisiklet sürücüsü bir süre bu şekilde seyahat ettikten sonra gözden kayboldu. Yaşanan bu tehlikeli yolculuk ise trafikteki başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Görüntülerde bisikletli kişi minibüse tutunarak ilerliyor. Minibüs zaman zaman hızlansa da tutmayı bırakmayan bisikletli bir süre sonra gözlerden kayboldu.

İzzet Aydın

