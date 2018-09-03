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Bisikletli gencin tehlikeli yolculuğu kamerada

Pendik sahil yolunda bir araca tutunarak ilerleyen bisiklet sürücüsü yürekleri ağızlara getirdi. Tutunduğu aracın zaman zaman hızlı gitmesine rağmen trafikte tehlikeli bir şekilde ilerleyen bisikletli, başka bir sürücü tarafından cep telefonuna kaydedildi.

Bisikletli gencin tehlikeli yolculuğu kamerada

03 Eylül 2018 09:12
Bisikletli gencin tehlikeli yolculuğu kamerada - Tıkla İzle

Pendik sahil yolunda geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde kaydedilen görüntüler yürekleri ağızlara getirdi. Bir araca tutunarak tehlikeli bir şekilde ilerleyen bisiklet sürücüsü kazaya davetiye çıkardı. Zaman zaman araçların 80 kilometre hıza yükseldiği trafikte bir araca tutunan bisikletli görenleri şaşkına çevirdi. Bisiklet sürücüsü bir süre bu şekilde seyahat ettikten sonra gözden kayboldu. Yaşanan bu tehlikeli yolculuk ise trafikteki başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Görüntülerde bisikletli kişi minibüse tutunarak ilerliyor. Minibüs zaman zaman hızlansa da tutmayı bırakmayan bisikletli bir süre sonra gözlerden kayboldu.  

İzzet Aydın
 

 

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