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Bisikletli yaşlı adama otomobil çarptı

Bartın'da otomobilin çarptığı bisikletli yaşlı adam yaralandı.

Bisikletli yaşlı adama otomobil çarptı

01 Aralık 2016 11:20

Edinilen bilgiye göre, Çatmaca Işıklı kavşağında meydana gelen kazada E.A. yönetimindeki 74 BY xxx plakalı otomobil, bisikletle yolun karşı tarafına geçmekte olan Recep. T.'ye (64) çarptı. Çarpmanın etkisiyle arabanın ön camına çarpan yaşlı adam yaralandı. Yaralı adama ilk müdahale Aktıp sağlık merkezi görevlileri tarafından yapıldı. Daha sonra olay yerine gelen 112 acil sağlık ekibi tarafından ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan Recep T. tedavi altına alındı. Recep T.'nin kırılmış bisikleti ve ayakkabıları olay yerinde kaldı. Polis ekipleri soruşturma başlattı.

Mustafa Kurt

BARTIN


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