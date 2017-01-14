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Bisiklitle dünya turuna çıktı

Bisiklitle Fransa'dan Japonya'ya gitmek için yola çıkan siyahi genç, Bursa’nın İznik ilçesine ulaştı.

Bisiklitle dünya turuna çıktı

14 Ocak 2017 11:31

29 yaşındaki Mark Mauzole, Fransa'dan bisikletle yola çıkarak, sırasıyla İtalya, Slovanya, Hırvatistan, Makedonya ve Yunanistan’ı dolaştı. Binlerce kilometre pedal çeviren Mouzole, 53 günde Yunanistan’dan İstanbul'a geldi. Yalova’yı da gezen bisiklitli seyyah, İznik’i de ziyaret etti. Boyalıca’da çadır kurarak geceyi burada geçiren genç seyyah, sabah İznik'e geçip, tarihi yerleri dolaştıktan sonra tekrar yola koyuldu.
Bingöl, Van, Doğu Beyazıt’a gidecek olan Mark Mauzole, oradan İran’a geçecek. Türkmenistan, Kazakistan, Çin, Moğolistan, Kuzey Kore ve oradan da Japonya'ya ulaşmayı planlayan Mouzole,Türk insanının sıcakkanlı ve misafirperver olduğunu belirterek, “Bana yollarda yardım ettiler. Çay ve yemek ikram etile. Hristiyan olmama rağmen Türk halkı bana çok yardımcı oldu” dedi.

Ali Karatekin

Etiketler: bisiklet, dünya turu, Türk halkı


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