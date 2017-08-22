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BiTaksi’nin yerel ekonomiye katkısı 240 milyon TL’yi buldu

Taksicilerle yolcuları buluşturan akıllı telefon uygulaması BiTaksi, gerçekleştirdiği yaklaşık 12 milyon yolculuk ile 240 milyon TL’lik bir ekonomi oluşturduğunu açıkladı.

BiTaksinin yerel ekonomiye katkısı 240 milyon TLyi buldu

22 Ağustos 2017 16:01

Kredi kartı ile ödeme seçeneğiyle nakit dolaşımının azalmasına ve ekonominin kayıt altına alınmasına olanak sağlayan BiTaksi, vergi gelirlerindeki artış ile ekonomide büyümeye ve yeni iş fırsatlarının ortaya çıkmasına destek oluyor. BiTaksi kullanan 10 bin aktif sürücünün aylık gelirlerine ek olarak ortalama bin 500 TL daha kazandığı, toplam ek gelirlerinin ise yaklaşık 120 milyon TL olduğu açıklandı. Ayrıca, yaklaşık 12 milyon yolculuk ile 240 milyon TL’lik bir ekonomi oluşturduğu söylendi.

Kullanıcılarının yüzde 51’ini kadınlar, yüzde 49’unu ise erkeklerin oluşturduğu BiTaksi’de sürücüler, yolculuk başına ortalama 6,2 km yol yaptığı, yolcu ve sürücülerin puanlandığı bir sistemle denetlenen uygulamada, sürücülerin puan ortalaması 5 üzerinden 4,81 olduğu belirtildi.

Dünyanın çevresini bin 875 kez dolaştı

Hizmete girdiği günden bu yana 2,3 milyon kişi tarafından cep telefonuna indirilen uygulama ile yapılan yolculukların toplamı 75 milyon kilometreyi aştığı, yani uygulamayı kullanan sürücüler dünyanın çevresini bin 875 kez dolaşmış olduğu ifade edildi.

Kullanılmayan ilçe kalmadı

İstanbul ve Ankara’da sarı taksi bölgesinde hizmet veren uygulamaya ilgi gün geçtikçe artığı belirtilirken, uygulama üzerinden yapılan aylık yolculuk ortalaması 600 bine ulaştığı ve BiTaksi’nin çağrılmadığı ilçe ise bulunmadığı bilgisi verildi. İstanbul ve Ankara’da hizmet veren BiTaksi’den en yoğun 08.00-09.30 ve 18.00-20.30 saatleri arasında çağrı yapıldığı söylendi. 

Etiketler: akıllı telefon uygulaması, BiTaksi


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