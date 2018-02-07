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Bitcoin dolandırıcısının evinden çıkan paraların sergisi yapıldı

İstanbul’da sanal borsa Bitcoin ticareti yapan şirketi hileli yöntemle dolandıran A.D.’nin evinden çıkan paralar emniyette sergilendi.

Bitcoin dolandırıcısının evinden çıkan paraların sergisi yapıldı
Dolandırıcının evinden servet çıktı - Foto Galeri

07 Şubat 2018 11:33
Bitcoin dolandırıcısının evinden çıkan paraların sergisi yapıldı - Tıkla İzle

Son dönemlerin gözde yatırım aracı sanal para borsası Bitcoin ticareti yapan İstanbul'daki 4 şirketten biri, kendi çalışanı tarafından dolandırılmıştı. A.D. adlı çalışanın hileli yollarla elde ettiği paranın 680 bin lirasını evinde sakladığı tespit edilmiş, 500 bin lira değerinde de lüks bir cip aldığı belirlenmişti.

Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, A.D.’nin yöneticilerin şifrelerini ele geçirip sisteme üye yaptığı 2 arkadaşına açtırdığı hesaplar üzerinden dolandırıcılığı deşifre edip operasyon yapmış, 3 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüpheli A.D.’nin evde sakladığı paralar ve aldığı lüks cip, emniyette sergilendi.

Öte yandan polisteki işlemlerin ardından önceki gün adliyeye sevk edilen 3 zanlıdan firma çalışanı A.D. tutuklanırken aynı operasyon kapsamında yakalanan diğer iki şüpheli ise ‘adli kontrol’ hükümlerince serbest bırakıldı.

Sadık Kahraman
 

Etiketler: Bitcoin, para

 

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