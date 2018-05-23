Bitcoin ile fidye istendi

Güney Afrika’da bir suç çetesi 13 yaşındaki Katlego Marite adlı çocuğu kaçırdı. Kaçırdıkları çocuğun ailesini arayan çete, 120 bin dolar Bitcoin’lik fidye karşılığında çocuğu serbest bırakacaklarını söyledi. Ailenin ise Bitcoin ile ilgili bilgisinin olmadığı belirtildi. Güney Afrika polis sözcüsü Leonard Hlathi ise, pazar günü öğleden sonra Mpumalanga eyaletinin doğusundaki Witbank kasabasında 2 arkadaşıyla oynayan 13 yaşındaki genci arabayla kaçırıldığını açıkladı. Polis, kaçırılan gencin ailesinin Bitcon’den (kripto para) haberdar bile olmadıklarını belirterek “Bitcoin’lerin ne olduğunu bile bilmiyorlar. Bu şeylerle uğraşmıyorlar” dedi.

Güney Afrika’da kaçırma olaylarında fidye karşılığında Bitcoin istenmesi ise ilk kez görülüyor. Diğer Bitcoin karşılığında fidye istenmesi olayı Ukrayna’nın başkenti Kiev’de 26 Aralık’ta Exmo Bitcoin şirketinin yöneticisi Pavel Lerner’in kaçırılmasıyla yaşanmış, Bitcoin karşılığında serbest bırakılmıştı.

Öte yandan Bitcoin, herhangi bir merkez bankası, resmi kuruluş ile ilişiği olmayan elektronik bir para birimi.