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Bitcoin ile futbolcu transfer ettiler

Sakarya 1. Amatör Küme B Grubu'nda mücadele eden Harunustaspor Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek sanal para birimi olan 'Bitcoin' ile kulübe futbolcu transferi gerçekleştirdi.

Bitcoin ile futbolcu transfer ettiler

30 Ocak 2018 18:52
Bitcoin ile futbolcu transfer ettiler - Tıkla İzle

Sakarya 1. Amatör Küme B Grubu'nda bulunan Harunustaspor takımı ilginç bir yöntemle kulübüne futbolcu transfer etti. Kulüp Başkanı Haldun Şehit, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek, Karasu Kültürspor'da oynayan Ömer Faruk Kıroğlu'na 2 bin TL değerindeki sanal para birimi 0,0524 'Bitcoin' ile 2 bin 500 TL para teklif etti. Toplamda 4 bin 500 TL'ye tekabül eden parayı kabul eden futbolcu Ömer Faruk Kıroğlu, sezon sonuna kadar Harunustaspor'da ter dökmek için imza attı.

"Türkiye'de ve Dünya'da bir ilke imza atıyoruz"

Harunustaspor Kulübü Başkanı Haldın Şehit, "Harunustaspor kulübü olarak yenilikçi bir kulübüz, bütün yeniliklere açık olarak gündemi yakın şekilde takip ediyoruz. Türkiye ve dünyada ses getirmek adına, bir şekilde Türkiye'de tanıtımımızı yapabilmek için böyle bir karar aldık. İnşallah hepimize hayırlı, uğurlu olur. Kulübümüz şampiyonluğa oynuyor. Bu şampiyonluk yolunda da sevgili Faruk kardeşimiz ile birlikte Bitcoin transferi bize şampiyonluk getirmiş olur. Hem Türkiye'de hem de dünyada şu anda Bitcoin transferi bazında bir ilk oluyor. Eğer profesyonel olarak yapılmış olsaydı televizyonlarda duyulurdu. Amatör olarak biz ilk olduk" dedi.

Futbolcu Ömer Faruk Kıroğlu ise, "Benim için de, dünya için de bir ilk. Başkanımın dediği gibi yenilikçi bir kulübüz. Yeniliklere açık bir insanım. İki taraf için de hayırlı olması dileğiyle" diye konuştu.

 

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