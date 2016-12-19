AksuVital Marka Yöneticisi Ömür Çalşimşek, Türkiye'de ilk olarak bitki sularına ekstrakt ekleyerek ürettiği altı yeni ürünü tüketiciyle buluşturulduğunu açıkladı. Çalşimşek, ekstraktlı bitki sularını diğerlerinden ayıran en önemli özelliğin, ürünlerin bitki ekstraktları içermesi ve ürünlerde yüksek etken madde konsantrasyonuna sahip ekstraktların kullanılması olduğunu söyledi. Çalşimşek, “Kurutulmuş bitkilerden, özel ekstraksiyon yöntemleri kullanılarak, ayrıştırma işlemlerinin gerçekleştirilmesi sonucunda elde edilen, bitki özlerine ekstrakt denir. Bu yola ürünlerin stabilitesini koruyan yani mikrobiyolojik açıdan tamamen güvenilir olmaları, ilaç firmalarının alt yapısında bulunan GMP (Good Manufacturing Process- İyi Üretim Uygulamaları) koşullarında üretiliyor olması ve Aksu Ar-Ge Laboratuvarları bünyesinde bulunan Kalite Kontrol Laboratuvarında her aşamanın kontrol edilmesi. Ayrıca firma Helal kriterleri, ISO 22000 ve ISO 9001 kalite sistemine uygun olarak üretim yapıyor” dedi.

Bitkilerin işe yarayan kısımlarına etken madde dendiğini belirten Çalşimşek, “Etken maddelerin, uygun bir çözücü yardımıyla yüksek sıcaklık olmadan bitkinin posasından ayrılmasıyla geriye kalan kısım spray drier yardımıyla kurutularak çözücü uzaklaştırılır ve ekstraktlar toz haline getirilir. Bitkilerin etken madde açısından zengin olan bölümlerinden 'Buhar distilasyonu yöntemi' kullanılarak ise bitkinin suyu elde edilir. Toz haline getirilen ekstrakt ve bitki suyu GMP koşullarına sahip üretim alanında birleştirilip sağlığın simgesi cam şişelere doldurulur. Ürünler tamamen katkısızdır. Aroma, şeker, koruyucu ve renklendirici eklenmez.Ürün gamında kadın, erkek herkese uygun ürünler bulunuyor. Hayıt, enginar, çakşırotu, papatya, funda ve biberiyeden oluşan ürün gamı sadece içeriği ile ilgi çekmiyor aynı zamanda alışılmışın çok dışında tasarımıyla da oldukça dikkat çekiyor” şeklinde konuştu.