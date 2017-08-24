'Bitkisel ekstraktlar yaşam kalitesini yükseltmeye yardımcı oluyor'

Aksuvital Tıbbi Ve Aromatik Bitkiler Uzmanı Yeliz Yaman, özel ekstraksiyon yöntemleriyle ayrıştırma işlemlerinin gerçekleştirilmesi sonucunda elde edilerek kullanılan bitki özleri olarak tanımlanan (etken maddeler) ekstraktlar hakkında bilgi verdi. Yaman, “Bitkilerin kurutulup toz haline getirilmesine veya, bitkilerin kaynatılmasıyla elde edilen suya asla ekstrakt denmez. Yüksek ısılarda bitkilerin ve etken maddelerin yapısı bozulduğu için bitkilerin etkisini bozmamak için ısı işlemi uygulanmamalıdır” dedi.

Yeliz Yaman sözlerine şöyle devam etti: “Bir de bitkilerin her birinin kendi içlerinde çözülmesi durumu vardır. Her bitkinin özü farklı çözünürlüktedir. Bazıları kolayca suda çözülür, bazıları yağ içinde, gliserinde veya farklı çözücülerde çözülürler. Bu yüzden bitkilerin etken maddeleri yapıları incelenir ve uygun çözücülerde çözündürülerek maksimum fayda sağlanır”.

Bitkilerin ekstraktları hastalıklardan korunmak için önemli bir destekleyici olduğunu ifade eden Yaman, “Etken maddeler ile bitkilerden sağlayacağımız faydaları arttırarak tedavi süresini kısaltarak etki mekanizmasını arttırabiliriz” ifadelerini kullandı. Bitkilerin içeriğindeki etken maddelerin, bitkinin kütlesel oranına göre az oluşu insanları ekstrakt elde etmeye yönelttiğini vurgulayan Yaman, “Periyodik olarak bitkisel ekstraktları kullanmak özellikle orta ve ileri yaş gruplarında, çeşitli rahatsızlıklara karşı yaşam kalitesini yükseltmeye yardımcı olur” dedi.

Ekstraktları kullanmakta kolaylık sağlayan formül

Yeliz Yaman, ekstraktların kullanımını kolaylaştırmak ve lezzetli bir hale gelmesini sağlamak için en etkili

yöntemin bal içerisine eklemek olduğunu belirterek, “Bal içerisine eklemiş olduğumuz ekstrakt, daha homojen şekilde karışmış olur. Böylece üründen her bir kaşık aldığınızda aynı oranda karışmış etkili bitki özlerini almış oluruz. Bu da faydalı olma sürecini hızlandırmaktadır” şeklinde konuştu.

Bal ve ekstraktı birlikte kullanırken dikkat edilmesi gerekenler

Bal içerisinde ekstrakt kullanılırken balın kaliteli olmasının çok önemli olduğuna vurgu yapan Yaman, “Isı işlemi uygulanmamış ham ve katkısız bal olmasına özen göstermek gerekmektedir. Isıl işlem görmüş bir bal içerisindeki faydalı besinleri kaybedebilir. Böylece gerçek bal olmaktan çıkar. Balıngerçek olup olmadığını ise, laboratuvarda yapılan analizlerle anlayabiliriz. Ticari glikoz, su içeriği, prolin, C4 miktarlarına bakılıp bala müdahale edilip edilmediği tespit edilir. Arılara antibiyotik verilip verilmediği, insan sağlığı için olumsuz etkileri olan kurşun, kadminyum gibi ağır metallerin bulaşıp bulaşmadığına bakılır. Ekstrakt ve bal karışımlarında bu analizler büyük önem arz etmektedir” ifadelerini kullandı.

