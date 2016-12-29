Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılı 'Bitkisel Üretim İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre; üretim miktarları, 2016 yılında bir önceki yıla göre tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde yüzde 0,2, sebzelerde yüzde 2,4, meyvelerde yüzde 6,8 oranında artış gösterdi. Üretim miktarları 2016 yılında tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde 65 milyon 184 bin ton, sebzelerde 30 milyon 267 bin ton ve meyvelerde 18 milyon 972 bin ton olarak gerçekleşti.

Tahıl ürünleri üretim miktarları 2016 yılında bir önceki yıla göre yüzde 8,7 oranında azalarak 35 milyon 281 bin ton olarak gerçekleşti. Bir önceki yıla göre buğday üretimi yüzde 8,8 oranında azalarak 20 milyon 600 bin ton, arpa üretimi yüzde 16,3 oranında azalarak 6 milyon 700 bin ton, çavdar üretimi yüzde 9,1 oranında azalarak 300 bin ton, yulaf üretimi yüzde 10 oranında azalarak 225 bin ton oldu.

Baklagillerin önemli ürünlerinden yemeklik bakla yüzde 0,3 oranında artarak 6 bin 280 ton, nohut yüzde 1,1 oranında azalarak 455 bin ton, yumru bitkilerden patates ise yüzde 0,2 oranında azalarak 4 milyon 750 bin ton olarak gerçekleşti.

Yağlı tohumlardan soya üretimi yüzde 2,5 oranında artış göstererek 165 bin ton oldu.

Tütün üretimi yüzde 3 oranında artarak 70 bin ton, şeker pancarı üretimi ise yüzde 21,5 oranında artarak 19 milyon 465 bin ton olarak gerçekleşti.

Sebze ürünleri üretim miktarı 2016 yılında bir önceki yıla göre yüzde 2,4 oranında artarak 30 milyon 267 bin ton oldu. Sebze ürünleri alt gruplarında üretim miktarları incelendiğinde, yumru ve kök sebzeler yüzde 8,6 oranında, başka yerde sınıflandırılmamış diğer sebzeler yüzde 4,3 oranında, meyvesi için yetiştirilen sebzeler ise yüzde 1,5 oranında arttı. Sebzeler grubunun önemli ürünlerinden kuru soğanda yüzde 12,8, kavunda yüzde 7,8, patlıcanda yüzde 6,1, salçalık biberde yüzde 8,8 oranında artış olurken, taze soğanda yüzde 5,1, bayır turpunda yüzde 5,6 ,bamyada yüzde 3,4 oranında üretim miktarı azaldı.

Meyve ürünleri üretim miktarı 2016 yılında bir önceki yıla göre yüzde 6,8 oranında artarak 18 milyon 972 bin ton olarak gerçekleşti. Meyveler içinde önemli ürünlerin üretim miktarlarına bakıldığında, bir önceki yıla göre elmada yüzde 13,9, şeftalide yüzde 4,9, kirazda yüzde 12, kayısıda yüzde 7,4 oranında artış oldu.

Turunçgil meyvelerinden mandalina yüzde 15,6 oranında artarken, sert kabuklu meyvelerden fındık ise yüzde 35 oranında azaldı.

Üzüm üretiminde yüzde 9,6, Trabzon hurmasında ise yüzde 2,7 oranında artış oldu.

Süs bitkileri üretim miktarı 2016 yılında bir önceki yıla göre yüzde 2,7 oranında azaldı. Süs bitkileri üretimi içindeki payları incelendiğinde kesme çiçekler yüzde 68,6, diğer süs bitkileri yüzde 31,4’lük bir paya sahiptir.

Gül (kesme) üretimi bir önceki yıla göre yüzde 4,3, lale üretimi yüzde 1,8, lisianthus üretimi yüzde 13,7 oranında azaldı.