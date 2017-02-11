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Bitlis Ahlat'ta 3 metre karda yol açma çalışması

Bitlis'in Ahlat ilçesine bağlı köy yollarında karla mücadele devam ederken, İlçe Özel İdare ekipleri ise karın 3-4 metreyi bulduğu bölgelerde yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bitlis Ahlatta 3 metre karda yol açma çalışması

11 Şubat 2017 09:40

İlçeye bağlı tüm köy yolları yapılan çalışmalarla ulaşıma açılırken, Ahlat İlçe Özel İdare ekipleri, köy yollarında genişletme çalışmalarını sürdürüyor. 2 büyük loder, 1 greyder ve 1 kepçeyle yol açma çalışmaları özenle yapılıyor. Yapılan çalışmalar hakkında gazetecilere açıklama yapan Ahlat İlçe Özel İdare Müdürlüğü Şantiye Şefi Gıyasettin Karakaplan, özverili çalışmalar sonucu ulaşıma kapalı hiç bir köy yolunun olmadığını belirtti. Karakaplan, kar yağışıyla birlikte hemen yol açma çalışmalarına başladıkları daha sonrada yollarda genişletme çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Zorlu kış şartlarına rağmen çalışmalarımız devam ediyor.

11 personelimiz ve 4 iş aracımızla karla mücadeleye devam ediyoruz. Çetin kış şartlarına rağmen personellerimiz gece gündüz büyük bir özveriyle çalışıyorlar. Arkadaşlarımız belki çoğu zaman hayatlarını ortaya koyarak çalışıyorlar. Bizlerde vatandaşımızın huzuru için bir nebzede olsa bu çalışmalarla katkı sağlıyoruz. Özel İdare müdürümüzde sağ olsun bizleri hiç yalnız bırakmıyor. Köylerimiz özellikle Otluyazı köy gurubu, Cemalettin köyü ve Kırkdönüm köyleri karın en fazla olduğu yerlerdir. Bu bölgede yer yer kar 3-4 metreyi buluyor. Buna rağmen personellerimiz gece gündüz demeden karla mücadelede büyük bir özveriyle çalışıyorlar. Bundan herkes memnun oluyor. Öte yandan bu çalışmalarda her zaman bizlere destek olan Ahlat İlçe Kaymakamı Bülent Tekbıyıkoğlu, Ahlat İlçe Özel İdare Müdürü Seyfettin Gündoğan ve Bitlis İl Özel İdaresi'ne teşekkür ediyoruz" dedi. 

Serdar Adıyaman

Etiketler: ahlat, Bitlis, Bülent Tekbıyıkoğlu, kar çalışması


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