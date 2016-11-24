Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, dün gece saatlerinde polis ekiplerince yapılan operasyonda, Bitlis Belediyesi Eş Başkanları Hüseyin Olan ve Nevin Daşdemir Dağkıran’ın gözaltına alındığı bildirildi. Açıklamada, “PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen kapsamlı ve duyarlı çalışmalar neticesinde, 24 Kasım 2016 tarihinde Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ‘terör örgütü üyesi olmak, terör örgütü adına eylem ve faaliyetlerde bulunmak, terör örgütüne yardım ve yataklık etmek’ suçlaması ile 2 şahsa yönelik olarak ilimiz merkez ve Güroymak ilçesinde eş zamanlı olarak operasyon icra edilmiştir. Operasyon neticesinde Demokratik Bölgeler Partisinden Bitlis Belediye Başkanı Hüseyin Olan, Demokratik Bölgeler Partisinden Bitlis Belediye Eş Başkanı Nevin Daşdemir Dağkıran gözaltına alınmış, şahısların evlerinde, Bitlis Belediyesindeki makam odalarında ve Dilan Kadın Dayanışma Merkezinde arama yapılmış. Yapılan aramalarında çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirilmiştir. Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda şahıslar hakkında adli tahkikat başlatılmıştır. Terör örgütleri ve bu örgütlerin gerçekleştirdikleri eylemlere karşı mücadelemiz, halkımızın desteğini alan güvenlik güçlerimizin titiz, özverili ve koordineli çalışmaları ile birlikte kararlıkla devam etmekte ve edecektir" denildi.

