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Bitlis Belediyesi Eş Başkanları tutuklandı

Bitlis'te düzenlenen terör operasyonlarında gözaltına alınan ve aralarında DBP'li Bitlis Belediye Başkanı Hüseyin Olan ve Güroymak Belediye Başkanı Mehmet Emin Özkan'ın da aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklandı.

Bitlis Belediyesi Eş Başkanları tutuklandı

25 Kasım 2016 21:11

Alınan bilgiye göre, Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltına alınan Bitlis Belediye Başkanı Hüseyin Olan ve Belediye Meclis Üyesi Nevin Daşdemir Dağkıran, Güroymak Belediye Başkanı Mehmet Emin Özkan, Başkan Yardımcısı Senaye Ata ile HDP İl Başkan Yardımcısı Nazime Avras'ın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevke dildi.

Savcılıktaki sorgularının ardından, ''Terör örgütü üyesi olmak, terör örgütü adına eylem ve faaliyetlerde bulunmak, terör örgütüne yardım ve yataklık etmek'' suçlamasıyla mahkemeye sevke edilen Olan, Dağkıran, Özkan, Ata ve Avras tutuklandı. 

Etiketler: 5 kişi tutuklandı, Bitlis, DBP Bitlis Belediye Başkanı Hüseyin Olan, Güroymak Belediye Başkanı Mehmet Emin Özkan, terör operasyonları


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