Alınan bilgiye göre, Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltına alınan Bitlis Belediye Başkanı Hüseyin Olan ve Belediye Meclis Üyesi Nevin Daşdemir Dağkıran, Güroymak Belediye Başkanı Mehmet Emin Özkan, Başkan Yardımcısı Senaye Ata ile HDP İl Başkan Yardımcısı Nazime Avras'ın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevke dildi.

Savcılıktaki sorgularının ardından, ''Terör örgütü üyesi olmak, terör örgütü adına eylem ve faaliyetlerde bulunmak, terör örgütüne yardım ve yataklık etmek'' suçlamasıyla mahkemeye sevke edilen Olan, Dağkıran, Özkan, Ata ve Avras tutuklandı.