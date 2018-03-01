Bitlis için yoğun kar yağışı uyarısı

Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Yağışların; akşam saatlerinde Bitlis çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması beklendiği ifade edilen açıklamada, “Bölgemizin kuzey ve doğu kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi meydana geleceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği beklendiğinden, oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette (10-30 km/sa) eseceği tahmin edilmektedir. Bölgede en düşük sıcaklıklar; Van’da 0 ile 3, Bitlis’te 0, Hakkâri’de 1 ile 3 ve Muş’ta 3 ile 8 derece olarak ölçülmüştür. En yüksek sıcaklıkların ise; Van’da 8, Bitlis’te 4, Hakkâri’de 7 ve Muş’ta 9 derece olması bekleniyor” denildi.