Diğer
Kategoriler

Bitlis için yoğun kar yağışı uyarısı

Meteoroloji 14. Van Bölge Müdürlüğü, akşam saatlerinde Bitlis çevrelerinde yoğun kar yağışı beklendiğini duyurdu.

Bitlis için yoğun kar yağışı uyarısı

01 Mart 2018 10:12

Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Yağışların; akşam saatlerinde Bitlis çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması beklendiği ifade edilen açıklamada, “Bölgemizin kuzey ve doğu kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi meydana geleceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği beklendiğinden, oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette (10-30 km/sa) eseceği tahmin edilmektedir. Bölgede en düşük sıcaklıklar; Van’da 0 ile 3, Bitlis’te 0, Hakkâri’de 1 ile 3 ve Muş’ta 3 ile 8 derece olarak ölçülmüştür. En yüksek sıcaklıkların ise; Van’da 8, Bitlis’te 4, Hakkâri’de 7 ve Muş’ta 9 derece olması bekleniyor” denildi. 

Etiketler: Bitlis, kar

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 3°C

  • Ankara

    Ankara 2°C

  • İzmir

    İzmir 11°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 5°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç